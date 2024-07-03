Путин обратил внимание на товарооборот между Россией и Монголией

Президент РФ Владимир Путин заявил об устойчивом росте товарооборота в 2024 году между Россией и Монголией. Соответствующей информацией он поделился в рамках встречи со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, передает агентство «Прайм».

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Глава государства подчеркнул, что в 2023 году наблюдалось незначительно сокращение объемов товарооборота. Однако в текущем году зафиксирована корректировка динамики в сторону роста. По словам Путина, столь положительная тенденция говорит о том, что экономическая кооперация между сторонами активно развивается.

Ранее СМИ сообщили, что данные Евростата свидетельствуют о сокращении товарооборота России и Евросоюза по итогам апреля. Показатель продемонстрировал снижение до 5,6 миллиарда евро, что стало минимумом с января 2000 года.

Специалисты зафиксировали сокращение в апреле торговли России с Евросоюзом в сравнении с уровнем марта на 6%. В 2002 году двусторонний товарооборот достиг 5,3 миллиарда евро.