Минфин выступил с рядом предложений по налогам

Минфин считает целесообразным дать регионам возможность в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. В том числе предполагается снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент, передает ТАСС.

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Правительственный законопроект, который посвящен донастройке налоговой системы РФ, могут рассмотреть во втором чтении на заседании в четверг, 4 июля. Минфин РФ также выступает за преобразование курортного сбора в туристический налог. Его будут уплачивать в бюджет по месту нахождения гостиниц. Ставку туристического налога в стране будут повышать поэтапно (с 1% от стоимости проживания в 2025 году до 5% в 2029 году).

Кроме того, министерство выступает за увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. С учетом базовой ставки подоходного налога в 13% вернуть удастся 2340 рублей в год. Также в России могут начать автоматически освобождать от уплаты НДС налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами менее 60 млн рублей, следует из поправок к законопроекту о налоговых изменений. Кроме того, предлагается не включать туристический налог в цену проживания участников спецоперации.

Также в России хотят уточнить расчет налога на доходы физлиц, в частности, выровнять условия для операций с ЦФА с операциями с ценными бумагами, прибегнуть к индексации ставок на подакцизные товары на уровень инфляции в 4%, трехкратно повысить налог на процессинговые центры букмекеров, применять повышенный коэффициент при покупке российского софта для снижения налога на прибыль, уточнить сумму госпошлин за юридически значимые действия, которые совершает Росреестр, изменить параметры НДПИ на добычу угля и руды, которая используется при выпуске минеральных удобрений.