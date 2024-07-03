В Японии поменяли «лицо» на денежных купюрах впервые за 40 лет

Впервые с 1984 года в Японии изменился дизайн банкноты номиналом 10 тыс. иен. Теперь на ней будет изображен «отец японского капитализма» Эйити Сибусава. Также изменятся «лица» банкнот номиналом 1 и 5 тыс. иен, пишет ТАСС.

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На тысячной купюре будет изображен врач и бактериолог Сибасабуро Китасато (1853-1931), получивший известность благодаря открытию способа предотвращения столбняка. Дизайн новой пятитысячной купюры включает в себя портрет Умэко Цуды (1864-1929), которая стала первой японкой, обучавшейся в США, и основала университет Цуда.

По данным регулятора, новые денежные знаки получили дополнительную защиту в виде голограмм и других отличительных особенностей, что сделает их подделку практически невозможной. В частности, защитная голограмма создает эффект трехмерности размещенного на ней портрета и растительного орнамента, а в зависимости от угла зрения люди на портретах «поворачивают» голову и меняют ракурс, встречаясь глазами со смотрящим.

Сейчас на купюре достоинством 10 тыс. иен изображен просветитель Юкити Фукудзава (1835-1901), на 5-тысячной - писатель эпохи Мэйдзи Итиё Хигути (1872-1896), а на тысячной - микробиолог Хидэё Ногути (1876-1928).

Власти Фукая, откуда родом Эйити Сибусава, активно пользуются тем, что город оказался в центре внимания всей страны. Уже на платформе сошедшего с поезда приезжего встречают растяжки и постеры с объявлением, что именно здесь родился Эйити Сибусава. В вестибюле станции его изображения украшают комнату ожидания, а на входе стоят «ворота счастья» с его портретом, портреты Сибусавы есть также на автобусах и стоянках такси, а курсы для поступления в ВУЗ соперничают за право взять в название его имя, отмечает РИА Новости.

Родившийся в 1840 году в крестьянской семье Эйити Сибусава действительно является знаковой фигурой для экономики Японии, он стал основателем и соучредителем около 500 компаний, многие из которых сейчас являются всемирно известными. В частности, он участвовал в создании Первого государственного банка («Банк Дайити», сейчас входит в состав одного из трех крупнейших японских банков Мидзухо), компании Tokyo Gas, экономической газеты «Никкэй», IHI, автоконцерна Isuzu, транспортного гиганта Nippon Yusen и многих других.

При этом свою экономическую деятельность Эйити Сибусава строил на принципах конфуцианства и также поддерживал около 600 общественных организаций и учреждений, в том числе университеты и больницы.

Опубликованные ранее Всемирным банком данные свидетельствуют о том, что РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП в 2021 году. Она обогнала Японию, чья экономика в 2023 году по паритету покупательной способности увеличилась до 6,25 триллиона долларов.