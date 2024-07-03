Сальдо раскрыл, куда идет зерно из Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что зерно и технические культуры, выращенные в регионе, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию.

Об этом информирует РИА Новости.

В Молдавии могут снова ввести ограничения на импорт зерна

По словам Сальдо, уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня.

Ранее сообщалось, что сельское хозяйство в ЕС впало в зависимость от российских удобрений.