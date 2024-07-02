Российские банки инвестировали в бизнес-проекты Южной Осетии более 2 млрд рублей

Более 2 млрд рублей инвестировали банки России в бизнес-проекты Южной Осетии в виде льготных кредитов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе совещания по вопросам социально-экономического сотрудничества между Россией и Южной Осетией в Цхинвале.

Делегация Минэкономразвития России во главе с Вольвачем прибыла 2 июля в Южную Осетию с двухдневным рабочим визитом. Делегация отсмотрела ход строительства некоторых объектов инвестиционной программы на 2023-2025 годы, отметив их высокий уровень готовности. Вольвач также назвал важным начало инвестиционного цикла республики, отметив, что несколько проектов уже прошли процедуру отбора, у них появилась возможность получать бюджетную поддержку и участвовать в программах льготного финансирования.

"Что касается льготного финансирования, то я долгое время выступал за то, чтобы точки роста создавались, чтобы кредитные деньги тоже приходили в республиканские проекты. И на сегодняшний день мы имеем по проектам более 2 млрд рублей льготного финансирования. И это только начало. Надо продолжать отбирать эти проекты и смотреть, чтобы они были качественные, [чтобы] финансовые планы были просчитаны с точки зрения существующих реалий", - сказал замминистра.



В кабмине Южной Осетии ранее рассказали ТАСС, что в рамках госпрограммы на 2022-2025 годы есть возможность получения льготного кредита в российских кредитных организациях. Для этого межведомственной комиссией осуществляется предварительный отбор поступивших в Минэкономразвития республики проектов, которые далее направляются в Министерство экономического развития РФ на рассмотрение и для принятия решения с кредитной организацией о льготном финансировании проекта.