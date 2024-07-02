Глава ФРС США призвал решить проблему госдолга страны

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал Белый дом что-то сделать с госдолгом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего выступления на форуме Европейского центрального банка. По словам Пауэлла, США не смогут поддерживать текущий уровень госдолга в долгосрочной перспективе.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. <...> Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. <...> В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил он.



Ранее в МВФ спрогнозировали, что госдолг США составит 140% ВВП к 2032 году.