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Путин поручил кабмину провести от 10 IPO высокотехнологичных компаний до 2030 г

Российский президент Владимир Путин поставил правительству план по проведению первичного размещения акций (IPO) не менее десяти национальных высокотехнологичных компаний. Поручение об этом опубликовано на сайте Кремля.

В России подготовили план по выходу на биржу высокотехнологичных компаний
© РИА Новости

Из документа следует, что размещение акций на внутреннем финансовом рынке должно состояться в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). На это в 2025-2027 году будут выделяться средства из федерального бюджета.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию этого поручения.

На прошлой неделе в Минфине РФ спрогнозировали рост числа размещений компаний на Московской бирже. По словам замглавы министра финансов Ивана Чебескова, ведомство намерено активно стимулировать этот процесс.

До этого в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

Экономика
Иван Чебесков
Михаил Мишустин
Владимир Путин
Минфин России
Московская биржа