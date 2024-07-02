Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом

-Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказывать содействие в продвижении в других странах отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Кремля.

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Ранее было проведено заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Глава государства по его итогам дал поручения. Одно из них - продвигать российские марки за границей.

Ответственным лицом за выполнение поручения стала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 декабря, далее – один раз в год.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков Nikoliers, в 2023 году на российский рынок вышло 40 новых отечественных брендов. Всего новые российские бренды открыли 349 магазинов общей площадью 159 900 кв. м.