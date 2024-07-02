Турция назвала дату запуска АЭС «Аккую»

Турция готовится приступить к производству электроэнергии на АЭС «Аккую» в 2024 году. С таким заявлением выступил глава департамента ядерной энергетики и международных проектов Минэнерго республики Юсуф Джейлан, передает ТАСС.

Джейлан выступил в ходе выставки и саммите атомных электростанций NPPES-2024 в Стамбуле. Все четыре реактора станции запустят до 2028 года, отметил он.

Ранее в Минэнерго Турции заявили о планах ввода в строй первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2025 году. Однако, как отмечалось, турецкая сторона старается скорректировать строки.

АЭС «Аккую» является первой атомной электростанцией в Турции, которую сооружает российская государственная корпорация «Росатом». Речь идет о четырех энергоблоках с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что проект атомной энергетики нового поколения в США реализуют вне зависимости от того, кто придет к власти в стране.