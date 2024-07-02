Европа вернула пошлины на украинские яйца

Евросоюз принял решение вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты. ТАСС

Тарифы на украинские сахар и куриные яйца восстановили до конца 2024 года. Месяцем ранее Еврокомиссия вернула ввозные пошлины на украинский овес. Lenta.ru

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что размеры пошлин составят 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за килограмм яиц. Российская газета