Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией Байдена

Суд в США снял введённый администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение окружного суда штата Луизиана.

«...суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в заявлении.



Отмечается, что с иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон.

Ранее в американских ВМС заявили, что США разучились сами строить СПГ-танкеры.

Также сообщалось, как Европа продолжает закупать российские ресурсы.