Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк (ВБ) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный ВБ.
Из него следует, что на каждого жителя России приходится $14 250 валового дохода. К категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке как минимум $13 845.
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"Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения", - заявил ТАСС исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин.