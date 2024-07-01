Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк (ВБ) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный ВБ.

Из него следует, что на каждого жителя России приходится $14 250 валового дохода. К категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке как минимум $13 845.

Всемирный банк предрек российской экономике рост в 2024-2025 годах