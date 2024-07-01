Цены на голубику взлетели в 2 раза в России

В России цены на голубику поднялись в два раза по сравнению с прошлым годом.

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Регулярно импортируют голубику в Россию Грузия и Сербия. В этом году Сербия хотела заключить контракт по цене в 7,4 евро за один килограмм ягоды. Однако в мае российские закупщики начали уменьшать ее закупочную стоимость. Когда цена дошла до 3,3 евро за килограмм, фермеры из Сербии отказались от массовых поставок в Россию.

При этом российские закупщики не стали снижать цену на голубику из Грузии, потому что ее качество лучше, а также грузины могли сразу же закончить переговоры. Закупочная цена осталась на уровне 2023 года: 7,5 евро за килограмм. Однако и грузинскую ягоду в России стали продавать дороже. В этом году конечная цена составила около 2 000 рублей за килограмм при том, что в прошлом ее можно было купить по цене 800–1 100 рублей за килограмм.

Отечественная же голубика значительно пострадала из-за майских заморозков, поэтому продается она в меньшем объеме. Однако закупочная цена упала – до 530–560 рублей за килограмм ягоды. Год назад цена составляла 600–700 рублей. В магазинах же цену подняли по аналогии с грузинским товаром. Она выросла до 1 200–1 800 рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал Baza.