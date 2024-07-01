Выросла закупочная цена природного газа в бывшей республике СССР

В июле закупочная цена природного газа для Молдавии вырастет до 366,34 евро за тысячу кубометров. Об этом заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

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По словам представителя компании, месяцем ранее республика закупала газ по 349,79 евро за тысячу кубометров. Сейчас стоимость топлива для бывшей республики СССР увеличится почти на 17 евро.

«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в июле 2024 года закупочная цена составит 34,43 евро за мегаватт=час, что эквивалентно 366,34 евро за тысячу кубометров, или 7030,01 леев за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 киловатт-час на кубометр, и текущего валютного курса», — пояснил глава «Молдовагаза».



Энергетическая компания закупает газ у госпредприятия Energocom и российского «Газпрома» с декабря 2022 года. Российские энергоресурсы поступают в непризнанное Приднестровье в обмен на электроэнергию, сам же Кишинев расходует запасы в хранилищах. Контракт на поставки является одной из главных статей доходов региона.

Молдавия и Украина ранее договорились насчет поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, вариантом для транзита может стать Турция. Из Приднестровья топливо может прокачиваться далее в Болгарию и Румынию. Однако поставки все равно будут частично проходить через территорию Украины.