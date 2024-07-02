В Сингапуре решили жестче бороться с отмыванием денег

Парламентарии Сингапура представили законопроект, который ужесточит и упростит борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщило сингапурское издание The Straits Times.

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Если предложенные в документе нормы узаконят, то разным государственным ведомствам будет проще обмениваться информацией. Как следствие, и подозрительные сделки будут расследовать с больше эффективностью. Речь идет об ускорении обмена данными между сингапурскими налоговиками, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO).

«Когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг подают отчеты о подозрительных транзакциях в STRO, Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и корпораций (Acra) могут получить доступ к этим отчетам», — сообщает издание.



Оно уточняет, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг попали под пристальное внимание государства в связи с их предполагаемой ролью в деле об отмывании денег на 3 миллиарда долларов, в котором оказались замешаны 10 иностранцев. Злоумышленников прозвали «Фуцзяньской бандой».

Осенью 2023 года аналитический центр Fraser Institute назвал Сингапур самой свободной экономикой в мире. Для расчета соответствующего индекса учитывалась легкость международной торговли, свободный выход на рынки и конкуренцию на них, а также государственное регулирование предпринимательской деятельности. Прежде первое место в этом рейтинге занимал Гонконг, который удерживал эту позицию с 1970 года.