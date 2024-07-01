"Автодор" ожидает рост доходов от сбора платы за проезд на 39%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" планирует в 2024 году увеличить доходы от сбора платы за проезд по своей сети дорог до 105 млрд рублей с 75,5 млрд рублей по итогам 2023 года. Об этом журналистам сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Строим Россию!".

"План - это официальные данные, которые есть, - это 105 млрд. Мы их выполним безоговорочно", - сказал он. Доходы, таким образом, могут вырасти почти на 40%.

Петушенко отметил, что трафик на трассах растет. Так, за первое полугодие 2024 года он вырос на 13-14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. "Прошлый год к этому - процентов 13-14, причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. По итогам за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет, и трафик все время увеличивается", - заявил он.

Говоря о проектах "Автодора", Петушенко сообщил, что 17 июля будет полностью открыто движение по обходу Твери. Также, по его словам, компания завершила технико-экономическое обоснование новой кольцевой дороги в обход Петербурга (КАД-2), определены конечные точки маршрута.