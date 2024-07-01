В настоящий момент темпы экономического развития России выше, чем у стран, которые ввели против нее масштабные санкции.

Об этом на страницах польского издания Myśl Polska пишет обозреватель Анджей Шчещняк.

«Последние экономические показатели России удивительно хороши. Она развивается такими темпами, которым могут позавидовать ее богатые западные конкуренты», — отметил Шчещняк.



Приводя конкретные цифры, он сообщает, что в первом квартале этого года рост российской экономики составил 5,4%, в то время как в Германии наблюдалось сокращение на 0,9%, в США — рост на 1,3%, а в Польше — на 2,8%. По прогнозу МВФ, в 2024 году Россия увеличит свой ВВП на 3,2%, а средний рост экономики стран Запада, включая США, прогнозируется на уровне 1,5%.

Шчещняк охарактеризовал это явление как «феномен экономики, которая пережила натиск и развивается быстрее, чем те, кто развязал ей экономическую войну».

Российские миллиардеры стали еще богаче

30 июня сообщалось, что Запад потерял товаров на $256 млрд из-за санкций против РФ. К такому выводу на основании данных из открытых источников пришло РИА Новости.