В России заработала система "Цифровой акциз"

Система "Цифровой акциз" заработала в России с 1 июля, она позволит вести администрирование акцизного налога на табак.

Теперь коды будут выдаваться участникам рынка только после сверки системой маркировки "Честный знак" сведений из профильных ведомств, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

"С 1 июля начинает работу "Цифровой акциз" - это система на базе "Честного знака" по администрированию акцизного налога на табак. Теперь коды для сигарет, вейпов и прочей никотинсодержащей продукции будут выдаться производителям и импортерам только после сверки системой маркировки сведений из ФНС и ФТС по наличию обеспечения (банковская гарантия, денежный залог и прочее). Такой механизм в последующем позволит отказаться от их использования бумажных марок", - говорится в сообщении.



Отмечается, что нововведение обеспечит контроль над правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. К примеру, если определенным налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным системы маркировки, то база будет определяться на основе системы.

"Мы находимся в постоянном диалоге с участниками оборота. Переход на новый механизм не повлечет за собой никаких сложностей. Нововведения значительно упростят налоговое администрирование, таможенное регулирование, а также позволят надзорным органам выявлять участников оборота, которые уклоняются от уплаты акцизов", - сообщил руководитель офиса главного конструктора ЦРПТ Ян Витров.



По словам руководителя табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгения Федотова, которого цитирует пресс-служба, участники рынка находятся в плотном диалоге с ЦРПТ, получая консультации по разъяснениям новых требований.

"Конечно, любое изменение волнительно, но, на наш взгляд, данная мера в перспективе положительно скажется на табачной отрасли, значительно снизив административную нагрузку на бизнес. Особенно это касается вопросов пересылки кодов маркировки за рубеж, их учета и возврата", - добавил Федотов.



1 июня вступил в силу закон, который установил требования об администрировании акциза по данным государственной системы маркировки "Честный знак". Это первый этап отказа от бумажных акцизных марок для табачной продукции. В этих целях налоговым кодексом цифровая маркировка приравнена к "учетно-контрольной специальной марке".