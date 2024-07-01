Кабмин Украины заложил в финансовые планы почти двукратное уменьшение поступлений от партнеров к 2027 году, а также значительную девальвацию гривны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

По данным, опубликованном в Telegram-канале Железняка, в утвержденном правительством документе предусматривается, что в 2025 году Украина получит от Запада в виде грантов и кредитов 1,53 трлн гривен ($37,8 млрд по нынешнему курсу Нацбанка Украины), в 2026 году - 1,04 трлн гривен ($25,7 млрд), а в 2027 году эта сумма составит 786,5 млрд гривен ($19,4 млрд).

Депутат добавил, что кабмин рассчитывает разработать "дополнительный пакет мероприятий", который с 2025 по 2027 год будет ежегодно приносить бюджету 340 млрд гривен ($8,4 млрд).

При этом, отмечает он, в планы заложена дальнейшая девальвация гривны. На 2025 год ее курс заложен как 45 гривен за $1, на 2026 год - 46,5 гривны за $1, а на 2027 год - 46,4 гривны. Сейчас по официальному курсу Нацбанка Украины за $1 дают 40,4 гривны.

По данным Железняка, правительство страны одобрило бюджетную декларацию 28 июня, почти на месяц позже установленного срока, так как ждало консультаций с партнерами по МВФ.

Бюджетная декларация - документ среднесрочного планирования, который определяет основы бюджетной политики и показатели госбюджета, он также является базой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов. Документ содержит основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития. Кабмин должен одобрить бюджетную декларацию не позднее 1 июня года, предшествующего плановому, а затем вносит ее в парламент.

О дефиците бюджета

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть дефицита власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". На этом фоне в последнее время на Украине обсуждается вопрос неизбежности значительного повышения налогов и возможного сокращения социальных расходов.