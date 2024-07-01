В России могут начать продавать одежду из КНДР

В КНДР задумались о поставках некоторых товаров в Россию. В частности, речь идет об одежде, аксессуарах и обуви, пишет Shot.

По данным Telegram-канала, в настоящее время бренды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ. По словам востоковеда Кима Ен Ун, в Северной Корее сейчас, «несмотря на стереотипы, производят неплохую одежду». Специалисты по пошиву одежды там достаточно квалифицированные, отметил собеседник. Кроме того, в КНДР цены на ткани являются низкими.

«Джинсы могут сшить по любым лекалам, в том числе с учетом современных трендов. Но в этом корейцам потребуется помощь — там пока выпускают только классические модели, без всяких там скини и рваных широких джинсов», — пишет канал.



Эксперты утверждают, что сумки и обувь в стране хорошо себя зарекомендовали. В частности, качество кроссовок не уступает качеству спортивной обуви мировых брендов, отмечают они.

Ранее российское посольство в Северной Корее сообщило, что Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР.