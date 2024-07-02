Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 17 июня

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, превысив 3 200 пунктов впервые с 17 июня 2024 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:04 мск.

В 10:00 мск российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,4%, до 3 199,03 пункта, индекса РТС на 0,4%, до 1 154,41 пункта.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 191,82 пункта (+0,18%), индекс РТС рос до 1 151,81 пункта (+0,18%).

Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, входящего в состав группы "Московская биржа". В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Банк России объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции, для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.