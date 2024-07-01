Аналитики спрогнозировали курс рубля на первую неделю июля

Курс нацвалюты приблизится к экономически обоснованному‚ ожидают эксперты.

Рубль на прошлой неделе укрепился против мировых валют. В пятницу ЦБ установил курс доллара на уровне 85,74 ₽ — минус 2,2 ₽ за неделю.

«Сильным позициям рубля способствует низкий спрос на валюту в связи с ухудшением внешнеторговых расчётов», — пишет «Коммерсантъ».



Постепенно баланс факторов будет смещаться в пользу иностранных валют, ожидает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов», — говорит он.



Среди таких мер — смягчение норматива по продаже экспортной выручки и сокращение ежедневных продаж валюты Центробанком. Кроме того, ослаблению рубля способствует завершение налогового периода.

Однако пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, может сохраняться повышенная волатильность рубля, отмечает эксперт. Он прогнозирует, что на этой неделе курс доллара составит 85–88 ₽, биржевой курс юаня — 11,5–12,5 ₽. В ПСБ ожидают, что к середине 2024 года курс юаня закрепится в более высоком диапазоне — 12–13 ₽ за юань.

«Настроения участников торгов постепенно стабилизируются после эмоциональной реакции на новые ограничения в адрес России, поэтому мы полагаем, что национальная валюта будет демонстрировать умеренное равновесие. По нашим оценкам, на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 84,5–88 ₽», — рассказал директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.



В июне 2024 года Мосбиржа попала под санкции США, в результате биржевая торговля долларами и евро в России прекратилась.