Представлены три сценария развития экономики России

Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение санкционного давления в сочетании с мерами властей по борьбе с перегревом экономики замедлит рост инвестиций и ВВП, указано в докладе «Что дальше? Вызовы среднесрочного периода на 2024-2027 годы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Помимо указанного эксперты выделили еще два наиболее вероятных сценария развития экономики. Первыми на это обратили внимание «Ведомости».

Эксперты выделили две сценарные развилки на уровне глобальной экономики:

«Кризисный»: кризис глобальной экономики реализуется (вероятность реализации – 20%),

Cохранение поступательного развития мировой экономики (вероятность реализации – 80%).

И три сценария:

«Предотвращая перегрев»,

«Продолжение 2023 года»,

«Максимальный».

Наиболее вероятным сценарием эксперты ЦМАКП считают «Предотвращая перегрев», его оценили в 35% вероятности реализации. По условиям сценария, особо серьезного мирового экономического кризиса сформироваться не должно.

Санкционный режим остается на текущем уровне жесткости. В условиях, близким к нынешней внешней ситуации, которая ограничивает потенциал экспорта и ведёт к напряженности торгового баланса, проводится консервативная политика финансовой стабилизации как в денежно-кредитной, так и в бюджетной политике. Инвестиции растут на 2%. Ценой неполного использования потенциала экономического роста удаётся удержать инфляцию на уровне таргета – 3,6–3,7%, и добиться более или менее устойчивого бюджетного профицита. ВВП в данном сценарии растет на 1,5–1,7%.

На втором месте по вероятности реализации с ее оценкой в 21% находится сценарий “Продолжение 2023 года”. По которому, значительного мирового кризиса также не наблюдается.

Санкционный режим непрерывно изменяется, однако сохраняет примерно тот же уровень жесткости, что и сейчас. Условия используются для стимулирования экономического роста, в первую очередь – частных, в том числе, через кредитно-денежную политику, и государственных инвестиций, в том числе ценой умеренного бюджетного дефицита. В этом сценарии рост экономики будет примерно равен 2–2,1% в год. Инфляция заложена несколько выше таргета ЦБ — на уровне 4,5%, из-за ограниченности масштабов наращивания потенциала роста и рисков «перестимулирования» экономики на фоне санкций и значительной внеэкономической нагрузки. Из-за проблем с проседанием экспорта ожидается курс на уровне 94–96 рублей за доллар.

Наименее вероятным из трех основных сценариев эксперты сочли — «Максимальный», с вероятностью реализации в 3-4%. Мирового кризиса все также не предвидится. Однако конкретно в этом сценарии происходит снижение санкционного давления, притом юридически оно не отменяется. Впрочем, ощущается улучшение ситуации с торговым балансом и бюджетом, которое используется для стимулирования экономического роста, в первую очередь – частных и государственных инвестиций до 4,5–5% в год. Курс рубля за счет развития экспорта стабилизируется на уровне от 91–93 рублей до 87–88 рублей за доллар. Рост ВВП в данном сценарии составляет 2–2,5% в 2025–2027 годах. Инфляция установится выше таргета ЦБ. Авторы доклада отмечают схожесть между этим сценарием и базовым сценарием Минэкономразвития.