Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в странах ЕС, помогающих Украине, замедлился рост экономики, а в будущем поддержка Киева может привести даже к краху евро. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Роджерса, из-за проблем в экономике ЕС некоторые страны захотят выйти из блока по примеру Британии. Инвестор считает, что с самыми большими экономическими проблемами ЕС столкнется в следующие два-три года, и в результате лидеры Евросоюза предложат отказаться от евро.

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«Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится», - заявил Роджерс.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее назвал основными проблемами ЕС отсутствие рынков капитала и непонимание тенденций технологического развития. По его мнению, Евросоюз слишком долго концентрировался на «технологических секторах прошлого» и не заметил появления множества новых вещей - от электромобилей до искусственного интеллекта. Он отмечал, что Китай уже нанес урон производству ЕС своими солнечными панелями, теперь то же самое может произойти и в сфере электрокаров.