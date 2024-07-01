Гонконг резко увеличил закупки российского золота

Гонконг вновь активно наращивает объемы закупок российского золота, достигнув рекордных показателей. В прошлом году Гонконг интенсивно покупал российское золото, однако в декабре, на фоне роста цен, темпы закупок замедлились. В феврале этого года закупок не было вовсе, но в марте они возобновились на сумму 829 тысяч долларов, а в апреле выросли до 13 миллионов долларов.

Как сообщает РИА Новости, в конце весны Гонконг импортировал из России золота на сумму 750 миллионов долларов, что в 58 раз больше апрельского показателя. Более крупные закупки происходили только трижды в истории - в августе, сентябре и октябре прошлого года.

По итогам мая Россия вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Традиционно крупнейшим поставщиком остается ОАЭ, с поставками на сумму 1,8 миллиарда долларов в мае. Замыкает тройку лидеров материковый Китай с показателем в 621 миллион долларов.

Тем временем в ряде регионов Дальнего Востока зафиксировано сокращение добычи драгоценных металлов. Неопределенность в отрасли усилилась после введения эмбарго на российское золото рядом стран. В прошлом году добыча золота в России составила 361,7 тонны, что на 2,5% меньше по сравнению с 2022 годом. В декабре прошлого года производство драгоценного металла снизилось на 7,3%, как сообщает Росстат.

В последние годы ведущими регионами по добыче золота в России являются Красноярский край, Якутия и Магаданская область. Согласно данным РБК Приморье, в этом году Республика Саха смогла потеснить Колыму, заняв второе место.

За 2023 год в Якутии добыли 50 тонн золота, что на 8% больше, чем в 2022 году. В Магаданской области добыча снизилась на 6,6%, составив 48 тонн драгоценного металла. В Забайкалье добыто 38,8 тонны золота (+5,9%), в Хабаровском крае - 27,9 тонны (+0,4%), на Чукотке - 23,8 тонны (+9%), а в Приамурье - 20,6 тонны (+6,2%).