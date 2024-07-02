Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходом выше среднего

Украина переместилась в категорию стран с доходом выше среднего в классификации Всемирного банка (ВБ) на 2024 финансовый год. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

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Эксперты оценили доходы в республике на душу населения в 5070 доллара на человека в год (37 тысяч рублей в месяц), что почти на четверть больше, чем годом ранее (4270 долларов).

ВБ обновляет классификацию каждый год, она опирается на валовый национальный доход (ВНД) на душу населения. На резкое увеличение доходов жителей Украины повлиял как рост ВВП на 5,3 процента за год, так и сокращение численности населения республики из-за отъезда части граждан в связи с боевыми действиями.

В том же рейтинге Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем доходов. По данным организации, в среднем россиянин получает 14 250 долларов в год, то есть более 100 тысяч рублей в месяц.

Между тем по оценке Росстата, в 2023 году ежемесячный доход выше 100 тысяч рублей в месяц имени 11,2 процента россиян. Наиболее многочисленной стала группа со среднедушевыми доходами в диапазоне 27-45 тысяч рублей (26,2 процента).