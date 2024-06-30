В Европе обеспокоились дешевыми удобрениями из России

Производители удобрений в ЕС бьют тревогу в связи с потоком дешевых удобрений из России. Европейские компании проигрывают конкуренцию россиянам, благодаря тому, что Брюссель решил избавиться от «газовой зависимости от РФ». Теперь европейцы вынуждены покинуть рынок или сменить производственную локацию, пишет британская газета Financial Times.

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«Наводнение дешевыми российскими удобрениями ставит под угрозу продовольственную безопасность Европы, говорят представители промышленности. Растущая зависимость дает Москве больше рычагов влияния на производство сельскохозяйственных культур в Европе», — пишет газета.



Издание отмечает, что импорт некоторых российских удобрений в ЕС не сократился, а даже увеличился на фоне антироссийских санкций.

От этого страдают производители в ЕС. В частности, SKW Stickstoffwerke Piesteritz — крупнейшая компания, производящая аммиачные удобрения в ФРГ.

Ее гендиректор Петр Цингр заявил, что Европу «захватывает поток удобрений из России». Они намного дешевле европейских, потому что российские компании «платят копейки за природный газ». Производителям ЕС приходить закладывать в бюджеты солидные суммы на голубое топливо.

«Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут», — заявил Цингр.



Ранее в МИД РФ задались вопросом, попали ли под санкции ЕС миллионы европейских потребителей газа из России.