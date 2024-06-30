Украинский экономист возмутился из-за отказа МВФ списать долги Киева
Киевский экономист Алексей Кущ возмутился тем, что Международный валютный фонд (МВФ) не хочет списывать долги Украины.
"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей стране. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества". - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Киевский экономист также добавил, что в условиях "геополитического форс-мажора" Украина должна выполнять обязательства без какого-либо послабления, напомнив про списание 30% долгов Гане.
Однако Кущ отметил, что украинский Минфин "сам прозевал историческое окно возможностей на списание долгов в 2022 году", а теперь Киеву говорят: "есть западные пакеты помощи - платите".
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28 июня совет директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых Киев получает очередной транш в размере $2,2 млрд. В конце марта Киев получил третий транш от фонда в размере $880 млн. Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре прошлого года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года. Украина до конца 2024 года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.