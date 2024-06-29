СМИ: Россия нашла способ обойти новые энергетические санкции Запада

Российские производители, в рамках борьбы с экономическими санкциями Запада, расширяют «теневой флот». В этом им может помочь опыт экспорта нефти, наработанный в последние годы, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в Дубае начал формироваться «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного газа клиентам. Прямых доказательств того, что суда принадлежат российским компаниям, пока нет, отметили журналисты.

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Вместе с тем, специалисты полагают, что флот будет работать в интересах Москвы.В частности, заметили эксперты международной онлайн-платформы Equasis, в последние месяцы 8 танкеров-газовозов перешли в собственность фирм, «так или иначе связанных с российскими контрагентами».

Отечественные энергокомпании, предположили аналитики, заранее начали готовиться к разрешению проблем с экспортом СПГ. В рамках подготовки они выбрали «теневой флот» как средство преодолеть вводимые европейскими странами ограничения на поставки энергоресурсов на зарубежные рынки.

Эксперты уточнили, что практика использования «теневого флота» теоретически может быть распространена на перевозки СПГ, но компаниям придется столкнуться с рядом проблем: ограниченным количеством газовозов на мировом рынке, сложностями с маскировкой страны происхождения.