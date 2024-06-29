В Дании ввели первый в мире углеродный налог

В Дании фермеры будут платить ежегодный экологический налог в размере 672 крон (96 долларов США) за корову. Это плата за «выбросы, вызывающие потепление на планете», пишет CNN.

На этой неделе коалиционное правительство Дании ввело первый в мире налог на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве. Новые сборы начнут действовать с 2030 года. К 2035 году налог увеличится до 241 доллара за корову.

Таким образом страна хочет «достичь своих климатических целей».

«Благодаря этому соглашению мы инвестируем миллиарды в самую крупную трансформацию датского ландшафта за последнее время», — заявил министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен.



По его словам, Дания станет первой страной в мире, которая «введет налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве».

По данным CNN, датская молочная промышленность «в целом приветствовала соглашение», однако оно вызвало гнев некоторых фермеров.

Этот шаг был предпринят всего через несколько месяцев после того, как фермеры провели акции протеста по всей Европе, перекрывая дороги тракторами и забрасывая Европарламент яйцами. Они были недовольны экологическим регулированием и чрезмерной бюрократией ЕС.

По данным ООН, животноводство оказывает большое влияние на изменение климата: в 2015 году на долю отрасли пришлось около 12% мировых выбросов. Часть этого загрязнения происходит из-за метана, который вырабатывается коровами и другими животными. В частности, датские коровы вырабатывают 5,6 тонны CO2-эквивалента в год.

Дания является крупным экспортером молочных продуктов и свинины.