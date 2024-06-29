Евросоюз распространил на Белоруссию антироссийские санкции
Совет Евросоюза в субботу, 29 июня, ввел против Белоруссии новый пакет санкций. Часть мер ранее была введена против России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.
В ЕС пояснили, что введенные сегодня комплексные меры призваны распространить ряд рестрикций, уже действующих против России.
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В рамках нового пакета запрещается импорт из Белоруссии в ЕС золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти.
Кроме того, ЕС запретил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.