США рекордно закупились у Китая одним продуктом

В мае Китай поставил в США табак и сигареты на 274,4 миллиона долларов, что стало рекордным показателем с января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные взаимной торговли двух стран.

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США наращивают закупки в Китае уже четвертый месяц подряд. В мае Китай экспортировал табак на 856,3 миллиона долларов. На Штаты приходится 32% от всех поставок, это крупнейший импортер китайской табачной продукции.

При этом за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно — примерно на 1%. Рекорд по данному показателю был зафиксирован в январе 2022 года, когда объемы достигли 307 миллионов долларов.

В мае китайцы также поставляли табак в Британию (13%), Южную Корею и Россию (по 7%),Нидерланды и ФРГ (по 4%).