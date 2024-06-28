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МВФ одобрил Украине очередной транш в размере 2,2 млрд долларов

Международный валютный фонд одобрил очередной транш Украине в размере 2,2 млрд долларов по линии расширенного кредитования.

МВФ одобрил Украине транш в размере $2,2 млрд
© globallookpress.com

В совете директоров фонда отметили, что общий объем выплат киевским властям в текущем году составит порядка 7,6 млрд долларов, передает ТАСС.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшим опозданием», – говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

По словам директора-распорядителя Кристаллины Георгиевой, общий объем внешнего финансирования Украины в базовом варианте составляет 122 млрд долларов, а в течение четырехлетней программы кредитования – 141 млрд долларов.

Напомним, 17 июня агентство Bloomberg сообщило, что США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга.

Экономика
Международный валютный фонд