МВФ одобрил Украине транш в размере $2,2 млрд

Международный валютный фонд одобрил очередной транш Украине в размере 2,2 млрд долларов по линии расширенного кредитования.

В совете директоров фонда отметили, что общий объем выплат киевским властям в текущем году составит порядка 7,6 млрд долларов, передает ТАСС.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшим опозданием», – говорится в заявлении пресс-службы МВФ.



По словам директора-распорядителя Кристаллины Георгиевой, общий объем внешнего финансирования Украины в базовом варианте составляет 122 млрд долларов, а в течение четырехлетней программы кредитования – 141 млрд долларов.

Напомним, 17 июня агентство Bloomberg сообщило, что США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга.