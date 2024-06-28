В МВФ предостерегли от использования доходов с активов РФ

Решение западных стран использовать доходы с замороженных активов России с целью помощи Киеву угрожает функционированию международной валютной системы. С таким предостережением выступил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, передает «РИА Новости».

Он призвал все «вовлеченные в этот вопрос страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы».

Ранее G7 согласовали выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые возместят за счет процентов с замороженных на Западе активов РФ.

Напомним, что Евросоюз и государства «большой семерки» заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.