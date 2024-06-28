Правительство продлит разрешение на экспорт бензина

Эмбарго на поставки в августе пока сохраняется.

По словам собеседников издания, обсуждения шли и вокруг разных сроков возможного продления: июль или сразу июль—август. Противники сохранения снятия ограничений аргументировали позицию «возможностью локальных всплесков цен». Официальное постановление правительства ожидается в субботу.

Кабмин с 1 марта ввёл временный запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.