Южная Корея ограничит экспорт ряда товаров в РФ

Южная Корея объявила о планах ограничить экспорт в России еще 243 товарных позиций. В частности, в список вошли лыжные ботинки, ванны и антифриз, передает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство промышленности, торговли и ресурсов страны.

Также под ограничения попали различные виды глин, мела, кремнистые земли, мрамор, красители, лаки, фольга, фотопленка, катализаторы на носителях. Кроме того в список могут попасть различные химические продукты, трубы из полимеров, пластмассовые двери, окна, разные виды каучука, резиновые смеси, авиационные шины, головные уборы, газогенераторы, топливные насосы, дизель-электрические локомотивы, пожарные транспортные средства, запчасти к полуприцепам и объективы.

На все товары, которые попадут под ограничения, нужно будет получать специальное разрешение контролирующих органов. Всего в списке окажутся 243 позиции. Изменения могут вступить в силу к концу августа.

Таким образом в общей сложности Южная Корея ограничит экспорт в Россию 1402 товаров.