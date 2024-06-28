Путин оценил темпы роста экономики

Российский лидер Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам первого полугодия составит около 5%.

Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Во время беседы он отметил, что в прошлом году экономика России показала 3,6% роста, а «за первое полугодие этого года свыше пяти будет».

«Ну I квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — сказал российский лидер.



Ранее сообщалось, что Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024—2025 годах в сторону повышения.