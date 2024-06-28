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Казахстан легализовал криптовалюту Павла Дурова

Международный финансовый центр «Астана» одобрил Toncoin для торговли на лицензированных платформах, говорится на его сайте.

Казахстан легализовал криптовалюту Дурова
© globallookpress.com
«Toncoin соответствует нормативным стандартам, установленным комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг», — сказано в сообщении.

Ожидается, что включение этой криптовалюты привлечёт новую волну инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли в республике.

Накануне программист и бизнесмен Павел Дуров прибыл в Казахстан по приглашению главы Минцифры Жаслана Мадиева, чтобы обсудить высокотехнологичные проекты.

Экономика
Павел Дуров