Курс рубля продемонстрировал укрепление в связи с наступлением единого дня налогов. Об этом в беседе с «Известиями» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Собеседник обратил внимание на то, что в первой половине недели рубль торговался в довольно узком диапазоне к юаню (12—12,3 рубля). Однако, как уточнил он, с четверга на Мосбирже наблюдается резкое укрепление национальной валюты – почти на 3%.

Эксперт отметил, что пятница — единый день уплаты налогов, а вчера на Мосбирже прошли максимальные за неделю объемы торгов (свыше 200 млрд рублей). По его словам,

Некоторые экспортеры решили продать валютную выручку в последний день.

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«Таким образом, текущее укрепление носит скорее локальный характер», — констатировал специалист.



Данные Мосбиржи свидетельствуют о том, что доллар в пятницу, 28 июня, находится на уровне 84,96 рубля. При этом евро стоит 90,99 рубля, 24 июня — 94. Юань торгуется в районе 11,5 рубля.