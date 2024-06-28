России предрекли лидерство по поставкам газа в Китай

Россия намерена стать крупнейшим поставщиком газа в Китай. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале холдинга, сообщил о планах компании в 2027 году начать поставки в КНР по «дальневосточному» маршруту в объеме 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

© РИА Новости

Напомним, что «Сила Сибири» является магистральным газопроводом из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

Польша предупредила покупателей российского газа об аресте платежей

«В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут на 10 миллиардов кубометров газа в год», - подчеркнул Миллер.



Ранее сообщалось, что, по данным Минэнерго, добыча газа в РФ в январе — мае продемонстрировала рост на 8% в сравнении с таким же периодом прошлого года, до 308 млрд кубометров. В минувшем месяце добыча увеличилась на 9,6% год к году, до 55 млрд кубометров.