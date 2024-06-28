Снижение уровня безработицы представляет опасность, поскольку влечет за собой разгон инфляции и замедление экономического роста. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых.

Издание напоминает о том, что в Москве зафиксировано сокращение официального уровня безработицы до рекордного показателя за последние 15 лет. В текущем месяце он составил 0,26%, что на 0,04% ниже уровня начала 2024 года.

По словам члена центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Анатолия Баранова, в текущих условиях снижение безработицы говорит, скорее, об усилении дефицита кадров, о сложностях, с которыми могут столкнуться предприниматели при решении производственных задач. Как уточнил он, отсутствие сотрудников сигнализирует о падении темпов развития и снижении динамики производственных процессов.

Безработица в России в апреле снизилась до исторического минимума

Эксперты рассказали о способах стабилизации ситуации с безработицей. Один из них, как считают они, - достижение рыночного равновесия. Другим способом является опережающий рост зарплат в реальном секторе экономики, полагают специалисты.