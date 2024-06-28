Три страны готовы начать поставки куриных яиц в Россию

Россельхознадзор рассматривает обращения Ирана, Вьетнама и Таиланда по началу поставок пищевых яиц на российский рынок. Газета.Ru

«Россельхознадзор рассматривает обращения от Ирана, Вьетнама и Таиланда на основании оценки риска и согласно процедуре, предусмотренной законодательством Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении ведомства. ТАСС

В ноябре 2023 года было принято решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана. В конце декабря они были разрешены с шести турецких предприятий. Говорит Москва