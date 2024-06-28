FATF исключила Турцию и Ямайку из «серого списка»

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка».

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года.

«Пленарное заседание поздравило Ямайку и Турцию с их значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков ПОД/ФТ, ранее выявленных в ходе их взаимных оценок. Они завершили свои планы действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подвергаться усиленному процессу мониторинга FATF», — говорится в итоговом пресс-релизе организации.



Кто и как из делегатов голосует на пленарном заседании FATF никогда не сообщает, однако известно, что для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия.

«Всего несколько голосов против — некоторые члены имеют больше влияния, чем другие — могут привести к тому, что страна останется в списке», — рассказали ранее агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом голосования.



Другая крупная региональная экономика, Объединенные Арабские Эмираты, была исключена из списка на последнем заседании в феврале.

В то же время «серый список» пополнился двумя новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла. Решений по поводу России, как и на предыдущих заседаниях FATF, принято не было — ее членство по-прежнему приостановлено. «Черный список» FATF остался неизменным: в нем, по-прежнему, Иран, Северная Корея и Мьянма.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил агентству Bloomberg, что решение FATF положительно скажется на стоимости заимствований страны. Увеличение темпов притока иностранного капитала и последующий интерес к активам в турецкой лире также «ускорят процесс дезинфляции», добавил он.

Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Причиной попадания в него стала недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF указала на необходимость улучшения в таких областях, как усиление контроля за некоммерческими организациями, более жесткие меры против финансирования терроризма и усиление санкций за отмывание денег. В том числе Турция стала объектом пристального внимания со стороны западных правительств после того, как в страну после начала российско-украинского конфликта устремились многие богатые россияне.

Санкции FATF несут серьезные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку транзакции со страной из “серого списка” требуют более тщательного контроля, кроме того, это сказывается на инвестклимате, поскольку иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах. В докладе Международного валютного фонда от 2021 года говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».