Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в Россию

Министерство промышленности Южной Кореи пополнило список изделий, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию, на 243 единицы. Об этом пишет Yonhap.

Такое решение принято из-за возможности использования этих товаров в военных целях. В список включили металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры и другое. Теперь список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.

Накануне Республика Корея ввела ограничения против компаний и кораблей из России, которые, как считает Сеул, якобы перевозят нефтепродукты и вооружение между КНДР и РФ. Отмечается, что ни российская, ни северокорейская стороны официально не подтверждали факт поставок боеприпасов из КНДР в Россию, несмотря на неоднократные обвинения со стороны Запада.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.

После этого власти Южной Кореи заявили, что пересмотрят свою позицию по поставкам летального оружия Украине. Путин предостерег Сеул от этого шага, заявив, что поставки вооружения будут ошибкой. По его словам, если Южная Корея все-таки пойдет на него, то Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству республики.