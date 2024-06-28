России спрогнозировали рекордный уровень нефтепереработки

Объемы нефтепереработки в России в июле—августе могут вырасти относительно текущего месяца на 8,5%, до рекордных за этот год 5,6–5,7 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков Kpler.

Рост переработки ожидается в связи с окончанием ремонтных работ на крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ряд предприятий столкнулся с аварийными ситуациями, другие были на профилактике. Эти факторы заметно сдерживали темпы роста российской нефтяной отрасли.

Восстановленное после атаки дрона Нижегородское НПЗ «Лукойла» позволит нарастить нефтепереработку на 120 тыс. б/с. Сызранский НПЗ «Роснефти» может обеспечить рост еще на 125 тыс. б/с.

В ближайшее время также ожидается ввод в эксплуатацию третьей очереди комплекса по переработке конденсата мощностью 80 тыс. б/с в порту Усть-Луга, а также перезапуск Туапсинского НПЗ мощностью около 240 тыс. б/с.