В США оценили вероятность восстановления торговли с Россией

Известный американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность восстановления торговли США с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это возможно.

«Разумеется, однажды снова будет взаимодействие и торговля, так всегда было и всегда будет после войны», — сказал инвестор.



Роджерс назвал обе страны огромными, подчеркнув, что этот фактор также способствует возобновлению диалога.

До этого стало известно, что Россия и Соединенные Штаты в апреле 2024 года нарастили торговлю на 20% в годовом выражении, показатель достиг $332 млн. Соединенные Штаты стали активнее закупать удобрения и платину: поставки выросли в 1,6 и в 32 раза соответственно ($164 млн и $94,2 млн). Кроме того, США за год закупили в три раза больше комплектующих турбореактивных двигателей ($10,1 млн). При этом американский экспорт сократился почти на половину — до $34 млн.

В июне заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявлял об обсуждении введения полного запрета на российский экспорт в Белом доме.