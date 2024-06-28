Мальдивы столкнулись с угрозой дефолта

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу принял решение о сокращении числа государственных постов, а также уменьшении всех расходов, в том числе на празднование Дня независимости.

"Принимается множество мер по сокращению государственных расходов. К ним относятся меры по сокращению государственных текущих расходов. В том числе сокращение количества политических должностей и сокращение или отказ от расходов на мероприятия по различным поводам", - написал президент в X (ранее Twitter).



Он добавил, что ограничения впервые коснутся расходов на празднование Дня независимости, который островное государство ежегодно отмечает 26 июля.

"Властям предложено не проводить экскурсии, спортивные мероприятия и торжественные приемы к предстоящему Дню независимости, а также снизить расходы на проведение митинга в честь Дня независимости. В ближайшие дни будет предпринято еще много шагов", - добавил Муиззу.



Эти меры были предприняты после предупреждения представительства Всемирного банка на Мальдивах о необходимости немедленного сокращения расходов для преодоления экономической уязвимости, причиной которой стало накопление долга за последние 10 лет и высокий дефицит бюджета.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Мальдивской Республики с В- до ССС+ и предупредило, что островное государство может оказаться на грани суверенного дефолта по иностранным займам. Понижение рейтинга Fitch произошло всего через полтора месяца после того, как Международный валютный фонд также предупредил Мальдивы о надвигающемся долговом кризисе после сообщений о планах Мале увеличить число займов у своего главного кредитора - Китая.