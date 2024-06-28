Посол РФ: Британия вводит санкции для получения преимуществ

Санкции Соединенного Королевства против России направлены на получение незаконных конкурентных преимуществ, но в конечном счете они негативно сказываются на британском бизнесе. Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в беседе с корреспондентом ТАСС, говоря о последнем санкционном пакете Лондона, принятом 13 июня.

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"Британцы объявляют очередные раунды санкций под то, что делают Евросоюз, Соединенные Штаты, либо под какие-то крупные события, такие как встреча "семерки". Там много персоналий - около 2,5 тыс. человек (российских физических лиц - прим. ТАСС). Последний раунд был направлен против наших финансовых и энергетических объектов. Это даже уже не те санкции, которые принимаются с целью изменения нашей политической линии в отношении Украины либо в отношении снижения нашего боевого потенциала, который там используется. Эти санкции направлены на то, чтобы незаконным путем получить некоторые конкурентные преимущества. Так уже было с алмазами, сейчас - с энергетикой и финансами", - сказал Келин.

"Приводят ли они к каким-то последствиям для нас? Конечно, это трудно, есть последствия, в основном они заключаются в том, что нам приходится перестраивать свои рынки и связи. Но, скорее всего, они приводят к последствиям для самой Великобритании, рост экономики которой вращается вокруг нуля: то в плюсе, то в минусе. Они сами себя лишают возможности и способности выходить на российский рынок", - заметил посол.



Он обратил внимание на то, что по своим оставшимся в России инвестициям Соединенное Королевство "до сих пор остается на первом месте в Европе".

Келин рассказал о жалобах, которые он лично слышал от крупных британских бизнесменов, занятых в таких сферах, как строительство, высокие технологии, машинные проекты, о том, что "из-за санкций они не могут использовать преимущества [российского] открытого и благоприятного для них очень крупного рынка с бесконечными возможностями".