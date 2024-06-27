МВФ предупредил об опасности госдолга США для мира

Международный валютный фонд (МВФ) видит опасность для мировой экономики в росте госдолга США. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Согласно заявлению МВФ, Белый дом должен как можно быстрее снизить государственный долг по отношению к ВВП, иначе его рост может поставить под угрозу не только экономику страны, но и общемировую. При этом в МВФ подсчитали, что к 2032 году госдолг США может превысить 140% к ВВП.

Фонд также считает, что в среднесрочной перспективе этот показатель, как и бюджетный дефицит США, будет значительно выше тех прогнозов, которые были сделаны до пандемии COVID-19.

«В частности, в рамках нынешней политики ожидается, что долг государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП», — рассказали в МВФ.



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