Рубль вырос по отношению к юаню

Курс рубля по итогам торгов 27 июня вырос по отношению к юаню, китайская валюта подешевела на 19 копеек. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Мосбиржи.

На протяжении дня курс рубля стабильно рос к юаню и торговался в диапазоне 11,4-11,72 рублей. На закрытии торгов его стоимость зафиксировалась на уровне 11,53 рублей. Таким образом он подешевел на 19 копеек. Общий объем торгов юанями расчетами «завтра» превысил 207 миллиардов рублей.

«Рубль сегодня активно укреплялся по отношению к юаню, торгуясь в районе 11,5 рублей. Активный рост национальной валюты может быть обусловлен завершением налогового периода, пик которого придется на 28 июня», — указал Яков Яковлев из УК «Первая».



Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что причиной роста рубля также могли стать «дополнительные продажи инвалюты, связанные с подготовкой к завтрашнему пику налоговых платежей», откат индекса доллара от локальных пиков, сохранение довольно комфортных цен на нефть и ожидания повышения ключевой ставки.

По прогнозам экспертов, в ближайшую неделю стоит ожидать биржевого курса пары юань-рубль в районе 11,5-12,5 рублей.